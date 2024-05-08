ДНР, 8 мая, 2024, 09:59 — ИА Регнум. Командование ВСУ скрывает реальные потери на донецком направлении, тела погибших бойцов вывозятся тайком. Об этом военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил 7 мая в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум

По информации его источников, двое суток тела украинских боевиков вывозили из города Часов Яр в ДНР на автомобилях «Урал» и других транспортных средствах. Всего перевезли более 100 тел, тщательно скрыв это от военнослужащих.

«Эвакуация велась в ночное время суток, а работа была организована таким образом, чтобы общее количество безвозвратных потерь для сослуживцев оставалось неизвестным», — написал Марочко.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Марочко проинформировал, что украинское командование стягивает резервы под Часов Яр, чтобы усилить фланги своей группировки в этом районе. Военный эксперт Борис Рожин 5 мая сообщил, что под Часовым Яром, предположительно, понёс первые потери французский Иностранный легион. Российские военные уничтожили там до семи наёмников.

Глава ДНР Денис Пушилин 7 мая сообщил, что из района Часова Яра поступает оптимистичная для российской стороны информация.