ДНР, 7 мая, 2024, 09:03 — ИА Регнум. Украинское командование стягивает резервы под Часов Яр, чтобы усилить фланги своей группировки в этом районе. Об этом военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил 7 мая в Telegram-канале.

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По информации его источников, дополнительные силы и средства ВСУ прибыли в город Константиновка, расположенный к юго-западу от Часова Яра. Они призваны усилить фланги украинской группировки.

Пока не удалось идентифицировать принадлежность прибывающих резервов к определённым подразделениям ВСУ, отметил Марочко.

Противник активнее действует на сватовско-кременском участке фронта, также сообщил он. Численность украинских бойцов выросла у Стельмаховки, Мясожаровки, Андреевки. Командование проводит перегруппировку войск и усиливает позиции.

Как сообщало ИА Регнум, под Часовым Яром, предположительно, понёс первые потери французский Иностранный легион. По информации военного эксперта Бориса Рожина, российские военные уничтожили там до семи наёмников.

Освобождение Часова Яра в ДНР позволит Вооружённым силам России наносить удары по маршрутам снабжения украинской армии, полагает старший научный сотрудник Королевского объединённого института оборонных исследований в Лондоне Джек Уотлинг.