Донецк, 8 мая, 2024, 08:30 — ИА Регнум. В пригороде Авдеевки в Донецкой Народной Республике обнаружен заминированный схрон с иностранным оружием, сообщили в управлении ФСБ по ДНР.

Кадр из видео

«В результате совместных мероприятий УФСБ России по ДНР и органов военной контрразведки Центрального военного округа выявлен заминированный схрон с иностранным вооружением в пригороде Авдеевки», — сообщили в ФСБ.

Отмечается, что в заминированном схроне находились американский ПТРК FGM-148 Javelin, два шведских РПГ Sakrat, 28 боеприпасов ВОГ-25, два реактивных пехотных огнемета РПО-А и 800 патронов 7,62×54.

В настоящее время контрразведчики продолжают мероприятия по демилитаризации и денацификации освобождаемых населенных пунктов ДНР, добавили там.

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Как передавало ИА Регнум, 17 февраля глава Министерства обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину об освобождении Авдеевки и взятии территории города под контроль российских военных. Спустя два дня ВС России освободили территорию Авдеевского коксохимического завода.

В середине апреля сотрудники УФСБ России по Донецкой Народной Республике обнаружили в Авдеевке несколько заминированных схронов с иностранным вооружением, оставленных Вооружёнными силами Украины при отступлении.

Так, в схронах были обнаружены 27 гранат РГН, 41 граната Ф-1, более 100 боеприпасов, предназначенных для стрельбы из гранатомётов, в том числе иностранного производства, около 700 артиллерийских снарядов натовского калибра 155 миллиметров, 139 танковых снарядов и более 10 тысяч патронов для стрелкового оружия.

Позже в Минобороны сообщили, что Вооружённые силы России обнаружили в Авдеевке доказательства, указывающие на непосредственное участие в конфликте на Украине иностранных наёмников из США, Канады и стран Европейского союза.