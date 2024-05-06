ДНР, 6 мая, 2024, 08:46 — ИА Регнум. Наёмники, предположительно, из французского Иностранного легиона уничтожены российскими военными под Часовым Яром в ДНР. Об этом военный эксперт Борис Рожин сообщил 5 мая в Telegram-канале со ссылкой на свои источники.

Cristel/Global Look Press

Он отметил, что в бой вступили уже не иностранные тиктокеры, при первой же угрозе бросавшие позиции, а подготовленные, высокомотивированные и идейные бойцы, профессиональные военнослужащие из стран НАТО. Вероятно, их перебросили из-под Славянска под Часов Яр, где ситуация с каждым днём становится хуже для киевского режима.

«Если всё обстоит действительно так, то вчера Французский иностранный легион понес первые потери (до семи человек)», — написал Рожин.

По его информации, российские десантники столкнулись с иностранными бойцами в лесничестве, на южных подступах к городу Часов Яр. Месяцем ранее из радиоперехватов стало ясно, что в этот район переброшены группы наёмников.

Как сообщало ИА Регнум, ранее экс-помощник заместителя главы Пентагона Стивен Брайен заявил, что Франция официально направила в зону конфликта на Украине первых военных из Иностранного легиона.