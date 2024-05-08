Москва, 8 мая, 2024, 12:01 — ИА Регнум. Петиция о приглашении военных из стран Запада на Украину, размещённая на сайте главы киевского режима Владимира Зеленского, является чрезвычайно вызывающей провокацией. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 8 мая журналистам.

Sgt. John Schoebel/Global Look Press

По словам представителя Кремля, киевский режим действует довольно непредсказуемо, а вмешательство военных из стран НАТО в украинский конфликт потенциально несёт огромную опасность.

«Мы считаем это чрезвычайно вызывающей провокацией — не менее, и, конечно, внимательно наблюдаем за этим», — добавил Песков.

Как сообщало ИА Регнум, 7 мая на сайте Зеленского появилась петиция с предложением обратиться за военной помощью к США, Великобритании и странам ЕС. Если обращение наберёт не менее 25 тыс. голосов, лидер киевского режима будет обязан рассмотреть его официально.

Экс-помощник заместителя главы Пентагона Стивен Брайен 5 мая подтвердил, что Франция официально направила в зону конфликта на Украине первых военных из Иностранного легиона, группа насчитывает около ста человек. Позднее военный эксперт Борис Рожин информировал, что наёмники, предположительно, из французского Иностранного легиона уничтожены российскими военными под Часовым Яром в ДНР.

6 мая МИД Франции заявил, что Париж не отправлял военных на Украину.

Президент России Владимир Путин, говоря о прозвучавших на Западе призывах направить войска НАТО на Украину, заявил, что русофобия лишает политиков ума. Глава государства предупредил, что теперь последствия для интервентов будут ещё более трагичными, чем раньше.