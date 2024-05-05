Париж, 5 мая, 2024, 20:09 — ИА Регнум. Франция официально направила в зону конфликта на Украине первых военных из Иностранного легиона, сообщил экс-помощник заместителя главы Пентагона Стивен Брайен в статье для издания Asia Times.

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«Военных развернули для поддержки украинской 54-й отдельной механизированной бригады в Славянске», — уточнил он.

Первая группа французских военных насчитывает около ста человек. Это специалисты по артиллерии и наблюдению. Всего Франция намерена отправить на Украину около 1500 военных Иностранного легиона. Военных разместят непосредственно в зоне боевых действий.

Вопрос отправки войск ЕС на Украину

В конце февраля президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что западные лидеры обсуждали возможность отправки своих войск на Украину, однако не смогли прийти к консенсусу в этом вопросе. Это подтвердил президент Польши Анджей Дуда. По окончании конференции по поддержке Киева, которая прошла в Париже, он заявил, что страны — члены НАТО не пришли к единому мнению по поводу отправки военных на Украину.

Позднее, в середине марта, французский лидер снова заявил, что страна готова к отправке войск в зону украинского конфликта, если ситуация для Киева ухудшится.

После этого лидеры ряда стран Запада, а также генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявили об отсутствии планов отправлять войска на Украину. Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам Жозеп Боррель отметил, что Евросоюз не пойдёт «умирать» за Донбасс.

Затем в мае Макрон подтвердил позицию и допустил отправку военных в зону украинского конфликта по просьбе киевского режима или же при прорыве линии фронта российскими военными.

Британский эксперт Александр Меркурис назвал Макрона надёжным предвестником паники. Он указал на растущее на Западе беспокойство из-за того, что ситуация на Украине развиваются в невыгодном для Киева направлении.

Реакция Москвы на слова французского президента

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал очень опасным очередное заявление Макрона о возможной отправке войск на Украину. Он добавил, что Франция продолжает заявлять о возможности прямого вовлечения в конфликт на Украине.

Президент Владимир Путин, говоря о прозвучавших на Западе призывах направить войска НАТО на Украину, заявил, что русофобия лишает политиков ума. Глава государства предупредил, что теперь последствия для интервентов будут ещё более трагичными, чем раньше.

В свою очередь заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что было бы неплохо, чтобы Франция отправила пару полков на Украину. Зампред Совбеза пояснил, что французских военных будет тяжело спрятать, а их ликвидация будет несложной сверхважной задачей. По его словам, для Франции этот шаг будет равносилен гильотине, а для других государств — хорошим уроком.