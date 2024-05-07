Киев, 7 мая, 2024, 17:36 — ИА Регнум. На сайте главы киевского режима Владимира Зеленского 7 мая была опубликована петиция с предложением призвать западные страны ввести войска на Украину, передаёт «Страна. ua».

NATO North Atlantic Treaty Organization

Если петиция наберёт более 25 тысяч голосов, глава киевского режима обязан будет её официально рассмотреть, напоминает издание.

«Прошу в кратчайшие сроки принять решение об обращении за военной помощью к каждой из стран-членов Европейского союза, Соединённому Королевству Великобритании и Северной Ирландии и Соединённым Штатам Америки относительно введения ими своих войск на территорию Украины», — сказано в тексте петиции.

Как передавало ИА Регнум, 6 мая пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее назвал крайне опасными заявления западных лидеров, в том числе высказывания главы МИД Британии Дэвида Кэмерона о якобы имеющемся у ВСУ «праве» использовать британское оружие для нанесения ударов по территории России, а также президента Франции Эммануэля Макрона о готовности направить войска на Украину. Запад провоцирует беспрецедентный виток эскалации, это требует стремительной эффективной реакции со стороны России, подчеркнул Песков.

Макрон, комментируя собственные заявления о возможности ввода западных войск на Украину, объяснил их желанием создать для России «стратегическую неопределённость».

6 мая Генеральный штаб ВС РФ по поручению президента Владимира Путина начал подготовку к учениям с ракетными соединениями Южного военного округа с привлечением авиации, а также сил ВМФ. В ходе учений военные проведут мероприятия по отработке вопросов подготовки и применения нестратегического ядерного оружия. Учения являются в том числе ответом на провокационные заявления и угрозы отдельных западных официальных лиц, подчеркнуло Минобороны РФ.

В тот же день Макрон заявил, что Франция не находится в состоянии войны с Россией, а представитель Госдепа Мэтью Миллер подтвердил, что США не собираются направлять своих военных на Украину.