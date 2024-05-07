На Украине появилась петиция о приглашении в страну западных войск
На сайте Зеленского появилась петиция о приглашении западных войск на Украину
Киев, 7 мая, 2024, 17:36 — ИА Регнум. На сайте главы киевского режима Владимира Зеленского 7 мая была опубликована петиция с предложением призвать западные страны ввести войска на Украину, передаёт «Страна. ua».
Если петиция наберёт более 25 тысяч голосов, глава киевского режима обязан будет её официально рассмотреть, напоминает издание.
«Прошу в кратчайшие сроки принять решение об обращении за военной помощью к каждой из стран-членов Европейского союза, Соединённому Королевству Великобритании и Северной Ирландии и Соединённым Штатам Америки относительно введения ими своих войск на территорию Украины», — сказано в тексте петиции.
Как передавало ИА Регнум, 6 мая пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее назвал крайне опасными заявления западных лидеров, в том числе высказывания главы МИД Британии Дэвида Кэмерона о якобы имеющемся у ВСУ «праве» использовать британское оружие для нанесения ударов по территории России, а также президента Франции Эммануэля Макрона о готовности направить войска на Украину. Запад провоцирует беспрецедентный виток эскалации, это требует стремительной эффективной реакции со стороны России, подчеркнул Песков.
Макрон, комментируя собственные заявления о возможности ввода западных войск на Украину, объяснил их желанием создать для России «стратегическую неопределённость».
6 мая Генеральный штаб ВС РФ по поручению президента Владимира Путина начал подготовку к учениям с ракетными соединениями Южного военного округа с привлечением авиации, а также сил ВМФ. В ходе учений военные проведут мероприятия по отработке вопросов подготовки и применения нестратегического ядерного оружия. Учения являются в том числе ответом на провокационные заявления и угрозы отдельных западных официальных лиц, подчеркнуло Минобороны РФ.
В тот же день Макрон заявил, что Франция не находится в состоянии войны с Россией, а представитель Госдепа Мэтью Миллер подтвердил, что США не собираются направлять своих военных на Украину.