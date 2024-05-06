Париж, 6 мая, 2024, 16:38 — ИА Регнум. Париж не отправлял на Украину солдат Иностранного легиона, сообщил МИД Франции в соцсети X (бывшая Twitter).

Moritz Frankenberg/Global Look Press

Французское внешнеполитическое ведомство отметило, что «кампания по дезинформации относительно французской поддержки Украины не ослабевает».

«Нет, Франция не отправляла солдат на Украину», — добавили во французском МИД.

6 мая пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что информация об отправке французских солдат на Украину требует проверки на предмет соответствия действительности, этим занимается Минобороны России.

Также представитель Кремля назвал опасной риторику Парижа и Лондона по поводу возможности отправки солдат на Украину.

В свою очередь экс-помощник заместителя главы Пентагона Стивен Брайен 5 мая подтвердил, что Франция официально направила в зону конфликта на Украине первых военных из Иностранного легиона, группа насчитывает около ста человек. Это специалисты по артиллерии и наблюдению. Всего Франция намерена отправить на Украину около 1500 военных Иностранного легиона. Военных разместят непосредственно в зоне боевых действий.

Позднее военный эксперт Борис Рожин информировал, что наёмники, предположительно, из французского Иностранного легиона уничтожены российскими военными под Часовым Яром в ДНР.

Вместе с тем президент Владимир Путин, говоря о прозвучавших на Западе призывах направить войска НАТО на Украину, заявил, что русофобия лишает политиков ума. Глава государства предупредил, что теперь последствия для интервентов будут ещё более трагичными, чем раньше.

Кроме того, зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев отметил, что было бы неплохо, чтобы Франция отправила пару полков на Украину. Зампред Совбеза пояснил, что французских военных будет тяжело спрятать, а их ликвидация будет несложной сверхважной задачей. По его словам, для Франции этот шаг будет равносилен гильотине, а для других государств — хорошим уроком.