Москва, 8 мая, 2024, 11:24 — ИА Регнум. Подстрекательством к терроризму являются слова представителя дипломатической службы ЕС Петера Стано о якобы наличии у киевского режима права атаковать Крымский мост. Об этом официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила 8 мая на брифинге.

Kremlin Pool/Global Look Press

«Другого варианта, как назвать это уже прямым подстрекательством к терроризму, просто нет», — подчеркнула Захарова.

Шокирует то, что с таким заявлением выступил не представитель какой-то партии или экстремистского движения, а еврочиновник, в чьи обязанности входит говорить от лица всего Евросоюза. Слова Стано указывают на то, что ЕС не просто поддерживает киевский режим, а подстрекает его к продолжению нападений на мирные российские города и гражданские объекты, добавила дипломат.

Как сообщало ИА Регнум, Стано 6 мая на брифинге в Брюсселе заявил, что Евросоюз рассматривает возможный удар ВСУ по Крымскому мосту как «право Украины на самозащиту».

Постпред Украины при ООН Сергей Кислица 2 мая опубликовал в соцсетях картинку с намёком на то, что Киев планирует атаковать Крымский мост в 2024 году. Он перечислил несколько типов мостов и добавил к ним Керченский мост, которому соответствовало пустое изображение.

Глава киевского режима Владимир Зеленский 10 апреля назвал разрушение Крымского моста одной из главных целей для ВСУ. Захарова 3 мая подчеркнула, что любые агрессивные действия в отношении Крыма обречены на провал, ответом на них будет сокрушительный удар возмездия со стороны России.