Москва, 7 мая, 2024, 17:40 — ИА Регнум. Переговоры между Россией и Украиной возможны только на условиях Москвы, заявил 7 мая лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

Maksim Konstantinov/Global Look Press

«Возможны — на наших условиях. Украина и нацистская идеология, носителем которой этот марионеточный режим является, проигрывает», — сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

Если киевский режим готов к переговорам на условиях России — денацификация, демилитариация и много другое — в этом случае, «можно об этом думать», добавил он.

Как передавало ИА Регнум, российская сторона неоднократно заявляла о готовности к мирному урегулированию конфликта при условии выполнения всех требований, поставленных в рамках специальной военной операции, и признания новых территориальных реалий, а именно возвращения в состав Российской Федерации четырёх новых регионов — Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей.

Президент России Владимир Путин заявлял, что ключ к решению украинского кризиса находится в руках Запада. Как указывал российский лидер, если Запад действительно заинтересован в завершении конфликта, необходимо прекратить поставки Киеву вооружений.

Официальный представитель МИД Мария Захарова ранее заявляла, что Вашингтону и его сателлитам для содействия урегулированию следует отказаться от так называемой «формулы мира» главы киевского режима Владимира Зеленского, не поддерживать Киев и удовлетворить требования Москвы.

Бывший разведчик ВС США Скотт Риттер считает, что урегулирование конфликта на Украине будет возможно только на условиях России.