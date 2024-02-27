Москва, 27 февраля, 2024, 14:48 — ИА Регнум. США и их сателлитам для содействия урегулированию следует отказаться от так называемой «формулы мира» Владимира Зеленского, не поддерживать Киев и удовлетворить требования России. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

Михаил Терещенко/ТАСС Официальный представитель МИД России Мария Захарова

Она отметила, что Россия не начинала конфликт на Украине, а стремится его завершить и предпринимает для этого вынужденные, но решительные действия, включая проведение специальной военной операции.

«Чтобы не на словах, а на деле содействовать урегулированию, США и их сателлиты должны отказаться от продвижения неприемлемой «формулы» Зеленского, прекратить любую поддержку неонацистского режима в Киеве и удовлетворить законные требования России, связанные с обеспечением её интересов безопасности на европейском направлении», — сказано в заявлении.

Как сообщало ИА Регнум, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что «формулу мира» Киева реализовать невозможно и это понимают все. Он назвал эту «формулу» абсолютно неадекватной бумагой.

Зеленский обнародовал так называемую «формулу мира» из десяти пунктов в ноябре 2022 года. Одно из требований Киева — восстановление территориальной целостности Украины в границах 1991 года (с Крымом, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областями).

Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что никогда не отказывался от переговоров, но, по его словам, ключ к решению проблемы Украины на стороне Запада. Он указал, что если Запад действительно хочет мира, достаточно прекратить поставки вооружений Киеву, и тогда Украина в скором времени захочет сесть за стол переговоров.