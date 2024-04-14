Вашингтон, 15 апреля, 2024, 00:12 — ИА Регнум. Урегулирование конфликта на Украине будет возможно только лишь на условиях России. Об этом заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouТube-каналу Dialogue Works.

ИА REGNUM Россия

«Конфликт закончится только тогда, когда Россия этого захочет. Она единственная обладает голосом, который имеет значение», — считает Риттер.

Американский эксперт добавил, что Киев может сдаться уже сейчас, тем самым спасти жизни и сохранить инфраструктуру. Известно, заверил Риттер, что никакого плана Б у США для Украины нет.

«НАТО никогда не введёт свои войска. Украина умрёт жалкой смертью благодаря Западу», — резюмировал бывший разведчик.

Как сообщало ИА Регнум, успешное продвижение российских войск в зоне боевых действий может дать возможность занять больше планируемых украинских территорий, в том числе Одессу. Об этом в интервью Youtube-каналу Dialogue Works заявил бывший глава аппарата госсекретаря США полковник Лоуренс Уилкерсон.

В случае взятия Одессы Россия получит один из лучших портов в Чёрном море, это станет несомненным стратегическим преимуществом в отношениях с НАТО. По мере продолжения конфликта Украина будет терять всё больше территорий заключил, эксперт.

Британский аналитик Александр Меркурис предположил, что Россия может освободить в центре Донбасса оставшиеся 45 городов. Уже сейчас российские войска занимают там один город за другим. В центральной части Донбасса постепенно сокращается количество оставшихся неосвобождёнными городов, а театр военных действий становится более открытым, добавил Меркурис.

Украина может лишиться части своих территорий, особенно Одессы и Харькова, которые вполне могут отойти РФ, считает бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор. Он также отметил, что у России никогда не было цели получить всю территорию Украины. Российский президент Владимир Путин, по словам Макгрегора, ожидал от Запада проявления благоразумия и отказа от идеи включения Украины в состав НАТО.

Ситуация на донецком направлении становится тяжелее. Такое признание сделал глава киевского режима Владимир Зеленский 14 апреля.