Москва, 13 июня, 2023, 19:30 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин заявил 13 июня, что страна никогда не отказывалась от переговоров, которые могут привести к миру на Украине.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Ключ к решению проблемы Украины на стороне Запада», — сказал Путин.

Глава государства отметил, что если страны Запада действительно хотят мира, то им достаточно прекратить поставлять Киеву вооружения. Как подчеркнул президент, в этом случае Украина сама в скором времени захочет сесть за стол переговоров.

Как сообщало ИА Регнум, в марте пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что США категорически против того, чтобы Украина вела мирные переговоры с Россией. Представитель Кремля подчеркнул, что Вашингтон буквально маниакально настроен на то, чтобы не позволить Киеву даже думать о гипотетической возможности выйти на мирный трек урегулирования.

Ранее ряд стран выступили с инициативами по урегулированию конфликта. В июне советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что мирные переговоры Киева и Москвы на основе инициатив, которые предложили Бразилия, Индонезия и страны Африки, были бы бессмысленными, опасными и убийственными и для Украины, и Европы.