Париж, 7 мая, 2024, 16:19 — ИА Регнум. Информация о вызове российского посла в Париже Алексея Мешкова в МИД Франции оказалась не соответствующей действительности.

France.mid.ru

Так, Reuters после публикации скорректировало своё сообщение, указав, что речь шла о вызове посла Франции Пьера Леви в российский МИД 6 мая.

Ранее агентство информировало, что министерство иностранных дел Франции вызвало российского посла для того, чтобы обратить его внимание на «российскую кампанию дезинформации».

Как передавало ИА Регнум, 6 мая в МИД России был вызван посол Франции в РФ Пьер Леви. Это связано со всё более воинственными заявлениями Парижа, в том числе со словами президента Франции Эммануэля Макрона о возможности отправки войск на Украину, отметил МИД.

В российском дипведомстве отметили, что линия Парижа на дальнейшую эскалацию конфликта на Украине является провокационной и деструктивной.

В этот же день Макрон на совместной пресс-конференции с председателем КНР Си Цзиньпином в Париже заявил, что Франция не находится в состоянии войны с Россией.

Комментируя слова президента Франции, официальный представитель МИД России Мария Захарова указала на противоречие в словах Макрона и действиях Парижа, который предпринимает агрессивные в отношении Москвы шаги.