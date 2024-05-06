Москва, 6 мая, 2024, 19:49 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон постоянно делает противоречивые заявления о России и предпринимает агрессивные шаги в отношении РФ, заявила 6 мая официальный представитель МИД Мария Захарова.

Дарья Антонова ИА REGNUM

Так она прокомментировала заявление Макрона о том, что Франция не находится в состоянии войны «ни с Россией, ни с российским народом».

«В каком тогда состоянии находится французский президент, делающий столь противоречивые заявления и предпринимающий столь агрессивные шаги?» — написала Захарова в своём Telegram-канале.

Как передавало ИА Регнум, 6 мая в Министерство был вызван посол Франции в РФ Пьер Леви. Это связано со всё более воинственными заявлениями Парижа, в том числе со словами Макрона о возможности отправки войск на Украину, отметил МИД.

Также 6 мая в МИД был также вызван и посол Британии Найджел Кейси. Ему был выражен решительный протест в связи с заявлениями главы британского МИД Дэвида Кэмерона о якобы имеющемся у ВСУ «праве» наносить британским оружием удары по территории РФ. Ответом Москвы на удары ВСУ британским оружием по территории России могут стать удары по любым военным объектам Лондона, как на территории Украины, так и за её пределами, заявил МИД.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее назвал крайне опасными заявления западных лидеров, в том числе указанные высказывания Кэмерона и Макрона. Запад провоцирует беспрецедентный виток эскалации, это требует стремительной эффективной реакции со стороны России, подчеркнул Песков.

6 мая Генеральный штаб ВС РФ по поручению президента Владимира Путина начал подготовку к учениям с ракетными соединениями Южного военного округа с привлечением авиации, а также сил ВМФ. В ходе учений военные проведут мероприятия по отработке вопросов подготовки и применения нестратегического ядерного оружия. Учения являются в том числе ответом на провокационные заявления и угрозы отдельных западных официальных лиц, подчеркнуло Минобороны РФ.