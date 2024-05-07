Париж, 7 мая, 2024, 15:15 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел Франции вызвало российского посла в Париже Алексея Мешкова, сообщило 7 мая агентство France-Presse (AFP).

Михаил Метцель/ТАСС

Согласно данным агентства, французское министерство намерено обратить внимание посла на «российскую кампанию дезинформации».

В МИД Франции также заявили, передаёт Reuters, что Россия якобы занимается перекладыванием ответственности и пытается обвинить западные страны в угрозе. Кроме того, там обвинили Москву в дестабилизации европейских стран, в частности, посредством кибератак и гибридных действий.

Как передавало ИА Регнум, 6 мая в МИД России был вызван посол Франции в РФ Пьер Леви. Это связано со всё более воинственными заявлениями Парижа, в том числе со словами президента Франции Эммануэля Макрона о возможности отправки войск на Украину, отметил МИД.

В российском дипведомстве отметили, что линия Парижа на дальнейшую эскалацию конфликта на Украине является провокационной и деструктивной.

В этот же день Макрон на совместной пресс-конференции с председателем КНР Си Цзиньпином в Париже заявил, что Франция не находится в состоянии войны с Россией.

Комментируя слова президента Франции, официальный представитель МИД России Мария Захарова указала на противоречие в словах Макрона и действиях Парижа, который предпринимает агрессивные в отношении Москвы шаги.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, назвал крайне опасными заявления западных лидеров, в том числе высказывания Макрона. Запад провоцирует беспрецедентный виток эскалации, это требует стремительной эффективной реакции со стороны России, подчеркнул Песков.