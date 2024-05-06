Париж, 6 мая, 2024, 19:41 — ИА Регнум. Франция не находится в состоянии войны с Россией. Об этом 6 мая заявил французский лидер Эммануэль Макрон на совместной пресс-конференции с председателем КНР Си Цзиньпином в Париже по случаю установления дипотношений между двумя странами.

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«Мы не находимся в войне ни с Россией, ни с российским народом», — заявил Макрон.

Комментируя слова президента Франции, официальный представитель МИД России Мария Захарова указала на противоречие в словах Макрона и действиях Парижа, который предпринимает агрессивные в отношении Москвы шаги.

Как передавало ИА Регнум, 6 мая в Министерство иностранных дел России был вызван посол Франции в РФ Пьер Леви. Это связано со всё более воинственными заявлениями Парижа и поступающей информацией о растущей вовлечённости Франции в украинский конфликт, сказано в заявлении МИД.

В российском дипведомстве отметили, что линия Парижа на дальнейшую эскалацию конфликта на Украине является провокационной и деструктивной.

В этот же день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал крайне опасными заявления западных лидеров, в том числе слова Макрона о возможности отправки войск на территорию Украины. Запад провоцирует беспрецедентный виток эскалации, а заявления его политиков требуют стремительной эффективной реакции со стороны России, подчеркнул Песков.

Макрон, объясняя свои заявления о возможности ввода западных войск на Украину, заявил о желании создать для России «стратегическую неопределённость». Страны НАТО осознанно ведут дело к дальнейшей эскалации украинского кризиса в сторону открытого военного столкновения с Россией, заявил МИД.

6 мая Генеральный штаб ВС РФ по поручению президента Владимира Путина начал подготовку к учениям с ракетными соединениями Южного военного округа (ЮВО) с привлечением авиации, а также сил ВМФ. В ходе учений военные проведут мероприятия по отработке вопросов подготовки и применения нестратегического ядерного оружия. Учения являются в том числе ответом на провокационные заявления и угрозы отдельных западных официальных лиц, подчеркнуло Минобороны РФ.

Россия в ходе анонсированных учений продемонстрирует странам НАТО свою силу, заявил в беседе с ИА Регнум капитан 1 ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин. Запад поймёт, что игры закончились, добавил эксперт.