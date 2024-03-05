Берлин, 5 марта, 2024, 16:15 — ИА Регнум. Виновным в утечке разговора немецких военных с обсуждением возможности атаки на Крымский мост, видимо, является начальник отдела операций и учений командования ВВС Германии Франк Грефе, находившийся в это время в Сингапуре. Об этом 5 марта сообщило немецкое издание Bild.

IMAGO/Christian Spicker/ТАСС

Ранее глава минобороны Борис Писториус рассказал, что причиной утечки стало незащищенное подключение к конференции одного из офицеров бундесвера, который в то время находился в Сингапуре.

«Имеется в виду бригадный генерал Франк Грефе, который остановился в Сингапуре 19 февраля. Там он, как и многие другие военные, посетил авиационную выставку Singapore Airshow», — говорится в публикации.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 5 марта Писториус, говоря об утечке разговора немецких военных, заявил, что Россия в последние несколько недель или даже месяцев задаёт повестку в Германии и определяет, что будут активно обсуждать в стране. По словам министра, он зол из-за этого инцидента, в том числе и потому, что немецкие власти последние несколько дней обсуждают только эту тему.

Главред RT Маргарита Симоньян 1 марта опубликовала в соцсетях разговор высокопоставленных офицеров бундесвера от 19 февраля 2024 года, в котором они говорили о возможной атаке Киева на Крымский мост с использованием немецких крылатых ракет Taurus. В разговоре участвовали отдела операций и учений командования ВВС Германии Грефе, инспектор ВВС Инго Герхартц и сотрудники центра воздушных операций космического командования Фенске и Фроштедте.

Они допустили передачу киевским властям координат целей на территории России с точностью до трёх метров, а также то, как можно создать видимость того, чтобы после таких действий Германия не стала стороной вооружённого конфликта.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 4 марта заявил, что в Кремле ожидают итогов расследования, о котором объявил после этого инцидента канцлер ФРГ Олаф Шольц. Он отметил, что из записи разговора офицеров бундесвера ясно, что немецкие военные предметно обсуждают планы по нанесению ударов по территории России.