Вашингтон, 4 мая, 2024, 19:43 — ИА Регнум. Став во второй раз президентом США, Дональд Трамп вполне может очень скоро полностью отказать в поддержке киевскому режиму. Более того, в ходе кампании, приуроченной к ноябрьским выборам, он не упустит возможность возложить на своего оппонента, действующего главу государства Джо Байдена, вину за крах на Украине, если наступление российской армии приведёт к окончательному коллапсу фронта. При этом его конкретные шаги по разрешению украинского кризиса в любом случае будут зависеть от ситуации на поля боя. Такой прогноз дал ИА Регнум политолог-американист Малек Дудаков, комментируя сообщение о разработке Трампом подробного плана урегулирования украинского конфликта.

ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко

Эксперт напомнил, что команда Трампа ранее позаботилась об утечках большого количества инсайдов, касавшихся возможности переговоров. Они, в частности, гласили, что экс-президент США видит возможность вынудить киевский режим отказаться от ряда регионов Украины.

«То есть устроить некий раздел Украины по тем или иным границам, оставив Донбасс, Крым и, возможно, юг Украины за Россией. То есть заморозить конфликт, скорее всего, по нынешней линии боевого соприкосновения в обмен на какие-то уступки от России, касающиеся, в частности, замороженных на Западе активов. В принципе, это всё уже давным-давно обсуждается. Поэтому все истории о том, что Трамп не озвучивает свои мирные планы, уже устарели», — отметил политолог.

Поэтому ничего особо интересного в сообщении о замыслах Трампа нет, уверен американист. При этом очевидно, что претендент на пост президента США пытается играть на настроениях электората, в первую очередь республиканского, недовольного продолжающимся конфликтом на Украине.

«Поэтому Трамп говорит: «у меня есть мирный план», «как только стану президентом, смогу закончить конфликт», поэтому «голосуйте за меня». Очевидно, что такая повестка находит отклик у избирателей, и она вполне может принести Трампу политические очки. Вполне возможно, Трамп эту повестку станет продвигать и на предстоящих дебатах с Байденом, если таковые будут. Но говорить о каких-то подробностях преждевременно. Трамп — прагматик. Он будет исходить из ситуации на поле боя. Если он сам победит и, например, к его инаугурации в январе Россия будет явным победителем на Украине, то Трамп вполне может пойти на серьёзные уступки. Если же будет некая патовая ситуация на поле боя с перспективой дальнейшего противостояния, то у него, понятно, будет больше возможностей оказывать давление и на Украину, и на Россию. Если же случится коллапс фронта и Россия станет победителем ещё до выборов, то это, конечно, для Трампа идеальный сценарий. Можно будет этот провал списать на Байдена и «закрыть» украинский проект», — прокомментировал Дудаков.

Бывший глава Белого дома Дональд Трамп, намеренный снова бороться за пост президента США на предстоящих в ноябре выборах, разработал подробный план урегулирования конфликта на Украине. Об этом 3 мая сообщило британское издание The Telegraph, уточнив, что Трамп не собирается раскрывать детали своего мирного плана до выборов.

В материале также сообщается, что Трамп в ходе предстоящей предвыборной кампании планирует уделить значительное внимание обещаниям положить конец украинскому кризису, чтобы привлечь на свою сторону избирателей, выступающих за мирное разрешение конфликта.

Ранее ИА Регнум сообщало со ссылкой на CNN, что бывший президент США Трамп в случае своей победы на выборах президента США в 2024 году планирует начать добиваться переговоров России и Украины. Предполагается, что он обратится к президенту России Владимиру Путину и главе киевского режима и начнёт координировать переговоры между ними.

В начале апреля экс-президент США заявил о намерении добиться прекращения конфликта на Украине, заставив киевский режим согласиться с потерей Крыма и Донбасса. Кроме того, Трамп неоднократно утверждал, что в случае возвращения в Белый дом сможет договориться о мирном соглашении между двумя сторонами в течение 24 часов.

В марте Трамп заявил о возможности переговоров с президентом России по украинской проблематике. По словам экс-главы США, он хорошо ладил с Путиным в годы своего пребывания в должности и найдёт также нужные слова для главы киевского режима.