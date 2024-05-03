Москва, 3 мая, 2024, 10:41 — ИА Регнум. Средства противовоздушной обороны России за прошедшую ночь уничтожили шесть украинских дронов в небе над двумя российскими регионами. Об этом 3 мая сообщили в пресс-службе Министерства обороны.

Иван Шилов ИА REGNUM

«В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации», ― сообщило ведомство в Telegram-канале.

В министерстве уточнили, что пять украинских беспилотников дежурные средства ПВО перехватили или уничтожили над территорией Белгородской области, ещё один ― над территорией Крыма.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 3 мая губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об атаке беспилотника ВСУ на автобус под Белгородом. В момент атаки в транспортном средстве находились три человека — два пассажира и водитель. В результате взрыва пострадал мирный житель, у которого диагностировали баротравму и ушиб правой руки.

Также в селе Вознесеновка Шебекинского городского округа беспилотник украинских войск атаковал припаркованный рядом с коммерческим объектом автомобиль. Пострадал мужчина. Медики увезли его на скорой с осколочными ранениями спины, рук и ног в областную клиническую больницу для оказания всей необходимой медицинской помощи.

Днём ранее, 2 мая, российские средства ПВО сбили над Белгородской областью три беспилотника. Первый БПЛА уничтожили в 10:30 мск, второй дрон, запущенный ВСУ, ликвидировали в 11:25 мск, третий ― около 19:20 мск.