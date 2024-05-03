При атаке дрона ВСУ на автомобиль в белгородском селе пострадал мужчина
Гладков: при атаке дрона ВСУ на автомобиль в белгородском селе пострадал мужчина
Белгород, 3 мая, 2024, 09:28 — ИА Регнум. В результате атаки беспилотником украинских войск гражданского автомобиля в селе Вознесеновка Шебекинского городского округа пострадал мирный житель. Об этом 3 мая сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
«Село Вознесеновка Шебекинского городского округа подверглось повторной атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе, который ударил в автомобиль, припаркованный рядом с коммерческим объектом. Есть пострадавший — мужчина», — написал он.
Глава региона уточнил, что бригада скорой помощи увезла пострадавшего с осколочными ранениями спины, верхней и нижней конечностей в областную клиническую больницу для оказания всей необходимой медицинской помощи.
Гладков добавил, что машина в результате атаки получила сильные повреждения, ещё три припаркованные рядом автомобиля посекло осколками, а в коммерческом объекте выбило окно. На месте инцидента работают сотрудники оперативных служб.
Как передавало ИА Регнум, ранее 3 мая Гладков сообщил об атаке беспилотника ВСУ на автобус под Белгородом. Он уточнил, что в результате этого пострадал мирный житель, у которого диагностировали баротравму и ушиб правой руки.
В ночь на 3 мая российские силы противовоздушной обороны уничтожили и перехватили шесть украинских дронов. Пять из них сбили над территорией Белгородской области и ещё один — над Крымом.