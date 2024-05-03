Белгород, 3 мая, 2024, 09:28 — ИА Регнум. В результате атаки беспилотником украинских войск гражданского автомобиля в селе Вознесеновка Шебекинского городского округа пострадал мирный житель. Об этом 3 мая сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

Telegram-канал губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова

«Село Вознесеновка Шебекинского городского округа подверглось повторной атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе, который ударил в автомобиль, припаркованный рядом с коммерческим объектом. Есть пострадавший — мужчина», — написал он.

Глава региона уточнил, что бригада скорой помощи увезла пострадавшего с осколочными ранениями спины, верхней и нижней конечностей в областную клиническую больницу для оказания всей необходимой медицинской помощи.

Гладков добавил, что машина в результате атаки получила сильные повреждения, ещё три припаркованные рядом автомобиля посекло осколками, а в коммерческом объекте выбило окно. На месте инцидента работают сотрудники оперативных служб.

Как передавало ИА Регнум, ранее 3 мая Гладков сообщил об атаке беспилотника ВСУ на автобус под Белгородом. Он уточнил, что в результате этого пострадал мирный житель, у которого диагностировали баротравму и ушиб правой руки.

В ночь на 3 мая российские силы противовоздушной обороны уничтожили и перехватили шесть украинских дронов. Пять из них сбили над территорией Белгородской области и ещё один — над Крымом.