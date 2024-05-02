Белгород, 2 мая, 2024, 21:40 — ИА Регнум. Российские средства ПВО сбили над Белгородской областью третий в течение 2 мая украинский беспилотник, сообщила пресс-служба Минобороны России.

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«Около 19:20 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолётного типа», — говорится в сообщении.

Военное ведомство отметило, что вражеский беспилотник сбили дежурные средства противовоздушной обороны.

Как передавало ИА Регнум, ранее 2 мая Минобороны России сообщило, что средства ПВО сбили над Белгородской областью украинский БПЛА в 11:25 мск. Перед этим в регионе также в 10:30 уничтожили беспилотник, запущенный ВСУ.

В ночь на 2 мая украинские боевики запустили по пяти регионам России 12 дронов. Средства ПВО уничтожили пять БПЛА над Брянской областью, три — над Краснодарским краем, два — над Ростовской областью и по одному дрону над Белгородской и Курской областями.