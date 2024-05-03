Белгород, 3 мая, 2024, 08:21 — ИА Регнум. Мужчина пострадал в результате атаки беспилотника Вооружённых сил Украины (ВСУ) на автобус в Белгородской области. Об этом 3 мая сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.

Telegram-канал губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова

Как уточнил глава Белгородской области, инцидент произошёл в селе Вознесеновка Шебекинского городского округа. FPV-дрон украинских войск атаковал автобус, который возит на работу сотрудников коммерческого предприятия.

В момент атаки в автобусе находились три человека — два пассажира и водитель. В результате взрыва пострадал один человек. Пострадавший самостоятельно обратился в Шебекинскую ЦРБ, где ему диагностировали баротравму и ушиб правой руки. Мужчине оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Ранее ИА Регнум сообщало, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на 3 мая уничтожили и перехватили шесть украинских беспилотных летательных аппаратов. Из них пять беспилотников сбиты над Белгородской областью, один — над полуостровом Крым.

Также сообщалось, что вечером 2 мая над территорией Крыма российские силы противовоздушной обороны уничтожили украинский дрон, а над Белгородской областью в течение суток 2 мая ликвидировано три вражеских дрона.

Министерство обороны утром 2 мая сообщило, что ночью силы ПВО уничтожили 12 украинских БПЛА, в том числе над Курской, Ростовской и Орловской областями.