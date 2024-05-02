Белгород, 2 мая, 2024, 11:29 — ИА Регнум. Силы противовоздушной обороны Вооружённых сил России уничтожили беспилотник украинской армии в небе над Белгородской областью. Об этом 2 мая сообщили в Министерстве обороны.

Николай Гынгазов/ТАСС

Украинские силы применили дрон самолётного типа для попытки террористической атаки. Российские военные пресекли попытку атаки в 10:30 по московскому времени.

«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области», — проинформировали в военном ведомстве.

Как передавало ИА Регнум, ранее в Минобороны сообщили, что средства ПВО в ночь на 2 мая сбили и перехватили в небе над пятью российскими регионами 12 украинских БПЛА. Уточнялось, что пять дронов сбили над Брянской областью, три — над территорией Краснодарского края и два — в Ростовской области. Ещё по одному беспилотнику ВСУ уничтожили в Белгородской и Курской областях.

Ранее в этот же день губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил об атаке украинских БПЛА на объекты энергетической инфраструктуры на территории Глазуновского и Свердловского районов. По словам главы региона, в результате атаки ряд домовладений остался без электроэнергии.

Вечером 1 мая глава Брянской области Александр Богомаз сообщил о сбитом в небе над регионом беспилотнике ВСУ. Он добавил, что в результате пострадавших и разрушений нет.