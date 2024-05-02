Белгород, 2 мая, 2024, 12:04 — ИА Регнум. Российские силы противовоздушной обороны сбили украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщило 2 мая Министерство обороны.

MOD Russia/Global Look Press

«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области», — сообщили в ведомстве.

Уточняется, что БПЛА уничтожили в 11:25 мск. Министерство обороны назвало эти действия украинской армии террористической атакой.

Как сообщало ИА Регнум, Минобороны ранее проинформировало о сбитом в 10:30 мск в Белгородской области украинском беспилотнике.

Ведомство также сообщало о 12 дронах ВСУ, уничтоженных ночью 2 мая над территорией России. В Белгородской области за ночь сбили один БПЛА, в Брянской — пять, в Курской — один, в Ростовской — два и в Краснодарском крае — три беспилотника.