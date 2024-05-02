Москва, 2 мая, 2024, 15:26 — ИА Регнум. Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала очередные заявления президента Франции Эммануэля Макрона о возможности отправки западных войск в зону конфликта на Украине.

Maksim Konstantinov/Global Look Press Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова

«Видимо, это как-то связано с днями недели у него — цикл такой», — процитировал её РЕН ТВ.

До этого французский лидер неоднократно заявлял о возможность отправки западных войск в зону украинского конфликта.

Как сообщало ИА Регнум, 26 февраля Макрон заявил, что лидеры Запада после конференции по Украине в Париже обсудили возможность отправки в республику войск стран — участниц ЕС и НАТО. В то же время он признал, что стороны так и не смогли прийти к единому мнению по этому вопросу.

Французский лидер 15 марта заявил, что Париж готов принять решения, гарантирующие отсутствие победы России в конфликте. Он также повторил, что Франция готова к отправке войск на Украину, если ситуация для ВСУ ухудшится.

Макрон 17 марта заявил, что вполне может допустить проведение наземной операции для «противостояния» Вооружённым силам России на Украине. Он также указал на то, что французский генштаб готовится ко всем сценариям развития украинского конфликта.

Президент Франции 2 мая вновь не исключил возможности рассмотреть вопрос об отправке французских войск в зону украинского конфликта. Он отметил, что это могут сделать по просьбе киевского режима и при прорыве линии фронта российскими военными.

Президент России Владимир Путин, говоря о прозвучавших на Западе призывах направить войска НАТО на территорию Украины, 29 февраля заявил, что теперь последствия для интервентов будут ещё более трагичными, чем раньше. Глава государства подчеркнул, что русофобия лишает некоторых политиков разума.