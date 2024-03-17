Париж, 17 марта, 2024, 06:42 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон в интервью газете Le Parisien заявил, что вполне может допустить проведение наземной операции для «противостояния российским войскам» на Украине.

Иван Шилов ИА Регнум Эммануэль Макрон

«Возможно, в какой-то момент, а я этого не хочу и не буду инициировать, придётся провести операции на местах, какими бы они ни были, чтобы противостоять ВС России», — цитирует издание Макрона, который заверил, что сила Франции заключается в том, что она может это сделать.

На вопрос журналистов, есть ли у французского генштаба сценарии «на всякий случай», Макрон признал, что они «готовятся ко всем сценариям».

«Было бы ошибкой, ошибкой не делать этого», — добавил президент.

Как сообщало ИА Регнум, Макрон выразил готовность обсудить с российским президентом Владимиром Путиным пути урегулирования украинского кризиса.

Он заверил, что если Путин ему позвонит, то он поднимет трубку и выслушает предложение России.

В интервью журналисту Дмитрию Киселёву Владимир Путин открыто высмеял Макрона и главу киевского режима Владимира Зеленского, заявил лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо. Речь идёт об ответе российского лидера на вопрос о переговорах по Украине. Филиппо напомнил слова Путина, который подчеркнул, что переговорные процессы должны быть основаны на реальной ситуации на местах, а не на «хотелках после применения психотропных средств». По его словам, «Макрон любит испытывать унижение» и обязательно оценит слова Путина.

Президент Франции пытается удержать власть воинственными заявлениями в адрес России. Такое мнение высказал бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

Макрон, в конце февраля заявлявший о возможной отправке военных НАТО на Украину, в недавнем интервью повторил свой тезис. Он подчеркнул, что Франция будет готова «принять решения, которые гарантируют, что Россия никогда не победит».

Франция уже втянута в военные действия на Украине и косвенно принимает в них участие, заявил 15 марта на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, добавив, что в этой ситуации Париж становится противником Москвы.