Макрон повторил, что отправка военных на Украину возможна
Президент Франции Макрон повторил, что отправка военных на Украину возможна
Париж, 15 марта, 2024, 10:03 — ИА Регнум. Франция готова принять решения, гарантирующие отсутствие победы России в украинском конфликте в случае эскалации. Об этом французский президент Эммануэль Макрон заявил в интервью телеканалу France 2, повторив свои слова о возможной отправке военных из стран НАТО в зону боёв.
Он подчеркнул, что наступило время сопротивления. Франция сделает всё, чтобы достичь цели.
«Сейчас подходящее время сказать, что если Россия продолжит эскалацию, если ситуация ухудшится, мы должны быть готовы — и мы будем готовы принять решения, которые гарантируют, что Россия никогда не победит», — сказал Макрон.
По его словам, у Франции нет конфликта с Россией и российским народом, однако она поддерживает Украину. Макрон добавил, что Франция, будут ядерной державой, не должна прибегать ни к вербальной, ни к военной эскалации.
Как сообщало ИА Регнум, в конце февраля Макрон заявил, что Франция приложит все усилия для недопущения победы России в конфликте с Украиной. Он отметил, что на саммите в Париже лидеры западных стран обсуждали возможность отправки военных в зону конфликта, но к общему мнению не пришли.
После этого лидеры многих стран ЕС заявили, что речь о переброске военных на Украину не идёт. Генсек НАТО Йенс Столтенберг 11 марта подтвердил, что альянс не намерен направлять военных в зону конфликта, и призвал Макрона консультироваться по таким вопросам с членами организации.