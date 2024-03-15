Париж, 15 марта, 2024, 10:03 — ИА Регнум. Франция готова принять решения, гарантирующие отсутствие победы России в украинском конфликте в случае эскалации. Об этом французский президент Эммануэль Макрон заявил в интервью телеканалу France 2, повторив свои слова о возможной отправке военных из стран НАТО в зону боёв.

L. Urman/Global Look Press Президент Франции Эммануэль Макрон

Он подчеркнул, что наступило время сопротивления. Франция сделает всё, чтобы достичь цели.

«Сейчас подходящее время сказать, что если Россия продолжит эскалацию, если ситуация ухудшится, мы должны быть готовы — и мы будем готовы принять решения, которые гарантируют, что Россия никогда не победит», — сказал Макрон.

По его словам, у Франции нет конфликта с Россией и российским народом, однако она поддерживает Украину. Макрон добавил, что Франция, будут ядерной державой, не должна прибегать ни к вербальной, ни к военной эскалации.

Как сообщало ИА Регнум, в конце февраля Макрон заявил, что Франция приложит все усилия для недопущения победы России в конфликте с Украиной. Он отметил, что на саммите в Париже лидеры западных стран обсуждали возможность отправки военных в зону конфликта, но к общему мнению не пришли.

После этого лидеры многих стран ЕС заявили, что речь о переброске военных на Украину не идёт. Генсек НАТО Йенс Столтенберг 11 марта подтвердил, что альянс не намерен направлять военных в зону конфликта, и призвал Макрона консультироваться по таким вопросам с членами организации.