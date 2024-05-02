Москва, 2 мая, 2024, 14:12 — ИА Регнум. Министерство обороны 2 мая опубликовало видео с моментом уничтожения российскими войсками в зоне спецоперации двух боевых машин РСЗО HIMARS американского производства.

Кадр из видео

На кадрах видно, что удары по HIMARS нанесли практически одновременно — с разницей в несколько секунд. Этому предшествовали кадры движения машины по дороге, снятые с дрона.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3886053" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Кадры уничтожения двух РСЗО HIMARS

Как сообщало ИА Регнум, официальный представитель Министерства обороны Игорь Конашенков заявил на брифинге 2 мая, что две машины реактивной системы залпового огня HIMARS, а также склад с боеприпасами и цех по производству ракет для ВСУ уничтожили в зоне СВО оперативно-тактическая авиация, ракетные войска и артиллерия российской армии.

Также он отметил, что силы противовоздушной обороны сбили за сутки три ракеты HIMARS.

Официальный представитель Минобороны 27 апреля сообщал об уничтожении российскими военными восьми машин HIMARS, Vampire и «Град» в зоне СВО.

Глава Минобороны Сергей Шойгу 23 апреля на заседании коллегии оборонного ведомства заявил, что за время спецоперации российские силы ПВО уничтожили порядка шести тысяч реактивных снарядов, в том числе HIMARS 3549.