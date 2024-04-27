Москва, 27 апреля, 2024, 16:10 — ИА Регнум. Вооружённые силы России ударом по украинскому аэродрому уничтожили восемь боевых машин реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, Vampire и «Град», сообщило 27 апреля Министерство обороны.

Дмитрий Ягодкин/ТАСС

Кроме того, были уничтожены пусковая установка комплекса С-300ПС и истребитель МиГ-29, сообщил на брифинге Минобороны официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Удары наносились ракетными войсками, артиллерией и беспилотными летательными аппаратами.

«Уничтожен на аэродроме базирования самолет МиГ-29 Воздушных сил Украины, восемь боевых машин реактивных систем залпового огня HIMARS, Vampire и «Град», пусковая установка с пунктом управления и радиолокатором зенитного ракетного комплекса С-300ПС, две боевые машины зенитных ракетных комплексов: Hawk и «Оса-АКМ», а также две радиолокационные станции: «Пеликан» и П-18», — сказал Конашенков.

Как передавало ИА Регнум, 21 апреля официальный представитель Минобороны сообщил, что российские военные нанесли удары по украинскому военному аэродрому Днепр, уничтожив многоцелевой истребитель четвёртого поколения МиГ-29.

ВС РФ поставили задачу уничтожить все аэродромы на Украине, чтобы самолётам, которые ей планирует передать Запад, негде было базироваться, отмечал ранее бывший командующий Сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак.

Конашенков 27 апреля также сообщил, что ВСУ за неделю потеряли почти 3000 военных в зоне ответственности группировки ВС РФ «Центр». Подразделения Южной группировки ВС РФ за неделю освободили два населённых пункта в ДНР, Новомихайловку и Богдановку, и продвинулись в глубину обороны противника. Группировка войск «Восток» за неделю улучшила тактическое положение и нанесла поражение шести бригадам ВСУ.