Москва, 23 апреля, 2024, 13:26 — ИА Регнум. С начала спецоперации на Украине российские военные уничтожили более 22 тыс. беспилотников, 3,5 тыс. снарядов реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS и 600 ракет Вооружённых сил Украины (ВСУ), заявил 23 апреля министр обороны России Сергей Шойгу на заседании коллегии военного ведомства.

Александр Полегенько/ТАСС

«Всего с начала боевых действий уничтожено более 22 тыс. беспилотников и порядка 6 тыс. реактивных снарядов, в том числе HIMARS 3549 и Vampire 361, а также около 2 тыс. других воздушных целей, среди них 592 самолёта, 270 вертолётов, 349 зенитных управляемых и тактических баллистических ракет, 329 управляемых ракет, 278 противорадиолокационных ракет и 37 воздушных шаров», — рассказал он.

По словам главы ведомства, в армейских подразделениях совершенствуется уровень подготовки личного состава и органов военного управления. В практику внедряется опыт, приобретённый в ходе специальной военной операции.

«Особое внимание уделяется обучению военнослужащих эффективно применять беспилотные летательные аппараты. Занятия проводят инструкторы — участники боевых действий», — сказал Шойгу.

Как передавало ИА Регнум, также на коллегии министр заявил, что с начала проведения специальной военной операции России армия Украины потеряла почти полмиллиона военнослужащих.

По его словам, российские войска владеют инициативой по всей линии боевого соприкосновения. Подразделения российских войск выдавливают ВСУ с занимаемых ими рубежей, отметил Шойгу.

Также глава Минобороны информировал, что российские военные повысят интенсивность ударов по логистическим центрам и базам хранения западного вооружения на Украине. Он также заверил, что ВС России продолжат решать поставленные задачи до полного достижения целей СВО.