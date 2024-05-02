Москва, 2 мая, 2024, 13:20 — ИА Регнум. Российские военные в зоне проведения спецоперации уничтожили две украинские боевые машины РСЗО HIMARS американского производства, сообщил 2 мая на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Attila Husejnow/Global Look Press

Кроме того, оперативно-тактическая авиация, ракетные войска и артиллерия уничтожили за сутки цех по производству ракет и боеприпасов и склад ракетно-артиллерийского вооружения. ВС России в 117 районах нанесли удары по военной технике и живой силе ВСУ.

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За прошедшие сутки российские силы ПВО сбили три ракеты HIMARS, ракету «Ураган», две управляемые авиационные бомбы Hammer французского производства и 25 дронов ВСУ, отметил представитель Минобороны.

Также Конашенков сообщил, что российские военные освободили от ВСУ село Бердычи в ДНР. Российская группировка войск «Центр» улучшила за сутки тактическое положение и нанесла удары по ВСУ в районе сёл Воздвиженка, Калиново, Сокол, Новопокровское и Прогресс в ДНР.

Российская группировка войск «Юг» заняла в течение суток более выгодные рубежи и нанесли удары по формированиям иностранных наёмников. Удары по ВСУ российские военные нанесли в районах Красногоровки, Константиновки, сёл Парасковиевка, Григоровка, Белогоровка и Максимильяновка в ДНР.