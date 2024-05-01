Москва, 1 мая, 2024, 11:17 — ИА Регнум. Министерство обороны 1 мая сообщило о пресечении попытки киевского режима совершить с помощью дронов террористическую атаку на территорию России.

Евгений Биятов/РИА Новости

Над четырьмя регионами сбили и уничтожили шесть беспилотников самолётного типа.

«Из которых три над территорией Воронежской области, один — над территорией Рязанской области, один — над территорией Белгородской области и один — над территорией Курской области», — сообщили в оборонном ведомстве.

Атаку дронами ВСУ осуществили в ночь на 1 мая.

Как сообщало ИА Регнум, глава Воронежской области Александр Гусев ночью проинформировал о том, что в регионе сбили два беспилотника, один из которых уничтожили неподалёку от Воронежа. Позже он сообщил, что в результате атаки БПЛА три частных домовладения получили повреждения.

Об атаке дрона ночью сообщил также глава Рязанской области Павел Малков. Люди в результате не пострадали, информация о повреждениях уточняется, отметил губернатор.

Рано утром 1 мая об атаке беспилотников сообщил глава Курской области Роман Старовойт. Он уточнил, что российские силы ПВО уничтожили украинский дрон самолётного типа над территорией Медвенского района.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков вечером 30 апреля сообщал о нескольких атаках БПЛА ВСУ. Минобороны также сообщало о сбитом беспилотнике.