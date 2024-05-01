Воронеж, 1 мая, 2024, 09:24 — ИА Регнум. Три частных дома пострадали в Воронежской области в результате атаки украинского беспилотника, сообщил 1 мая губернатор Александр Гусев в своём Telegram-канале.

Павел Колядин/ТАСС

Он сообщил, что в Воронежской области ночью сбыли три дрона, один — в пригороде Воронежа. Люди при этом не пострадали.

«В результате падения обломков одного БПЛА повреждения получили три частных домовладения: в них посечены окна, фасады, заборы, двери», — сообщил Гусев.

Губернатор пообещал помощь в восстановлении имущества. Глава региона сообщил об отмене режима опасности атаки беспилотников.

Как сообщало ИА Регнум, Гусев ночью проинформировал об уничтожении силами ПВО и РЭБ двух дронов в Воронежской области. Один из БПЛА уничтожили в районе областного центра.

Минобороны России утром сообщило об уничтожении ночью шести беспилотников ВСУ, в том числе трёх — в Воронежской области. Остальные дроны сбили в Белгородской, Курской и Рязанской областях.