Воронеж, 1 мая, 2024, 04:19 — ИА Регнум. Два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) обнаружены и уничтожены российскими средствами противовоздушной обороны (ПВО) и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) на территории Воронежской области. Об этом 1 мая сообщил губернатор региона Александр Гусев в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Обломки БПЛА

Как уточнил Гусев, первый БПЛА самолётного типа сбит на территории Воронежской области, второй ликвидирован в окрестностях Воронежа. По предварительным данным, пострадавших в результате атаки беспилотников нет.

В результате падения обломков второго БПЛА пострадало остекление в строящемся доме. На территории Воронежской области действует режим опасности атаки БПЛА.

Ранее ИА Регнум сообщало, что ВСУ в течение дня 30 апреля неоднократно атаковали Белгородскую область. Около 20:00 мск российские средства ПВО сбили украинский беспилотник самолётного типа, около 18:15 мск российские средства противовоздушной обороны также сбили украинский беспилотник самолётного типа.

Ещё один аналогичный БПЛА над регионом сбили около 14:00, а также около 12:00 мск. Утром глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что силы ПВО сбили одну цель, летевшую в сторону Белгорода. Данных о пострадавших не поступало.

Кроме того, украинские военные 30 апреля с помощью БПЛА сбросили зажигательный боеприпас на один из домов в селе Николаево-Дарьино в Курской области, что привело к гибели мирного жителя. Также ВСУ обстреляли в Курской области село Козино, из-за чего одна женщина погибла, а другая получила серьёзные ранения. Утром этого же дня при обстреле украинской армией этого населённого пункта пострадали двое мирных жителей.