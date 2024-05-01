Рязань, 1 мая, 2024, 04:37 — ИА Регнум. Беспилотный летательный аппарат в ночь на среду, 1 мая, атаковал территорию Рязанской области, сообщил губернатор региона Павел Малков в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум

«Рязанская область подверглась атаке беспилотного летательного аппарата. По предварительной информации, пострадавших нет, проводится проверка», — написал глава региона.

Как передавало ИА Регнум, ранее в ночь на 1 мая губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что российские средства противовоздушной обороны уничтожили в небе над территорией региона два беспилотника. Один из дронов был ликвидирован в окрестностях Воронежа. По предварительным данным, никто не пострадал. В результате падения обломков БПЛА повреждения получило остекление в строящемся доме.

Накануне Вооружённые силы Украины несколько раз атаковали Белгородскую область. За сутки российские средства ПВО перехватили по меньшей мере четыре беспилотных летательных аппарата. Как сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков, ещё одну воздушную цель, летевшую в сторону Белгорода, уничтожили утром 30 апреля.