Курск, 1 мая, 2024, 06:15 — ИА Регнум. Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на 1 мая пресекли попытку украинских войск совершить террористическую атаку с применением беспилотного летательного аппарата, уничтожив воздушную цель над территорией Медвенского района Курской области. Об этом в своём Telegram-канале сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

Иван Шилов ИА Регнум Российское ПВО

«Ночью силами ПРО сбит украинский БПЛА самолётного типа в Медвенском районе. Спасибо нашим защитникам!» — написал глава региона.

В ночь на 1 мая средства противовоздушной обороны также сработали в Рязанской и Воронежской областях. По словам губернатора Рязанской области Павла Малкова, в небе над Рязанской области был уничтожен один БПЛА. Ещё два беспилотника атаковали Воронежскую область. Как уточнил глава региона Александр Гусев, один из дронов силы ПВО перехватили в окрестностях Воронежа. По предварительным данным, в результате падения обломков никто не пострадал, повреждения получило остекление в строящемся доме.

Как передавало ИА Регнум, 30 апреля Вооружённые силы Украины несколько раз атаковали Белгородскую область. За сутки российские средства ПВО сбили по меньшей мере четыре беспилотных летательных аппарата. Кроме того, как сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков, ещё одну воздушную цель, летевшую в сторону Белгорода, уничтожили во вторник утром.