Москва, 30 апреля, 2024, 19:05 — ИА Регнум. Российские средства противовоздушной обороны уничтожили украинский дрон над территорией Белгородской области, сообщило 30 апреля Министерство обороны.

Mil.ru

«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области», — сообщило ведомство.

Очередную попытку террористической атаки Киев совершил c применением БПЛА самолётного типа. Её пресекли около 18:15 мск.

Как сообщало ИА Регнум, утром 30 апреля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что средства ПВО в Белгородском районе сбили воздушную цель на подлёте к городу. В 07:02 мск 30 апреля в Белгороде и Белгородском районе запустили сирену ракетной опасности. Власти рекомендовали гражданам не выходить из дома или укрыться в безопасном месте. Полчаса спустя после уничтожения воздушной цели ракетную опасность отменили. Сигнал ракетной опасности вновь заработал в 9:29 мск, в десять утра его отменили.

Позднее в Минобороны сообщили, что дежурные средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над территорией Белгородской области. В период с 15:30 до 16:30 мск российские военные пресекли очередную попытку Киева атаковать с помощью беспилотников территории Курской и Белгородской области.