Мариуполь, ДНР, 1 мая, 2024, 08:19 — ИА Регнум. В Донецкой Народной Республике семерых незаконных мигрантов привлекли к административной ответственности и выдворили за пределы России. Об этом 1 мая сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ.

Кадр из видео

Иностранцев, незаконно находящихся на территории страны, выявили сотрудники ФСБ России, МВД по ДНР и Росгвардии в ходе рейдов в Мариуполе и Тельмановском районе.

«Семь мигрантов привлечены к административной ответственности по части 1 статьи 18.8 КоАП РФ и выдворены за пределы России», ― сообщили в ведомстве.

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Как сообщало ИА Регнум, 9 апреля стало известно, что в Мариуполе по итогам фильтрационно-проверочных мероприятий к административной ответственности по статье «Несоблюдение иностранным подданным правил въезда на территорию РФ или режима проживания» привлекли 20 мигрантов, восемь из них выдворили из страны.

УФСБ Запорожской области 16 апреля сообщило о том, что из России выдворили гражданку Украины, которая собиралась передать в Киев сведения о российских военных. Ей на 20 лет закрыли возможность въезда в страну.

В феврале президент России Владимир Путин указал на необходимость эффективного регулирования процессов трудовой миграции, а также на совершенствование образовательных и профессиональных стандартов. Он подчеркнул, что в Россию для того, чтобы жить и трудиться, должны приезжать только те, кто уважает её традиции, историю и язык, что должно стать решающим принципом в этом вопросе.