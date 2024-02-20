Москва, 20 февраля, 2024, 12:26 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин назвал отдельной важной темой международного форума труда «Труд, занятость, человеческий капитал: новые сложности и решения» в Санкт-Петербурге вопросы совершенствования образовательных и профессиональных стандартов, а также эффективного регулирования процессов трудовой миграции. Об этом говорится в приветствии главы государства участникам мероприятия, опубликованного 20 февраля на сайте Кремля.

Zamir Usmanov/Global Look Press

Главы государства назвал одними из наиболее важных приоритетов для России повышение производительности труда, качественную модернизацию службы занятости и подготовку квалифицированных, конкурентоспособных специалистов.

Президент также указал на необходимость внедрения на производствах в России цифровых технологий и перспективных научных разработок.

«Отдельная важная тема — совершенствование образовательных и профессиональных стандартов, эффективное регулирование процессов трудовой миграции», — отмечается в приветствии.

Путин также выказал уверенность в том, что мероприятие пройдёт конструктивно и позволит его участникам обменяться лучшими опытом, идеями и практиками, а также посодействует формированию современного рынка труда в странах СНГ.

Как сообщало ИА Регнум, 14 декабря 2023 года президент заявил, что все мигранты должны уважать законы России и традиции населяющих её народов. Путин также отметил, что проблема с трудовыми мигрантами является непростой, из-за чего властям не нужно решать вопросы экономического характера в ущерб коренному населению.

Глава государства пояснил, что в России находится свыше десяти миллионов трудовых мигрантов, и призвал создавать для них человеческие условия. По его словам, необходим специальный орган, помимо МВД, изыскивающий решение по каждому из аспектов этой проблемы.