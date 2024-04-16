Мелитополь, 16 апреля, 2024, 13:17 — ИА Регнум. Из России выдворили гражданку Украины, которая собиралась передать в Киев сведения о российских военных. Ей на 20 лет закрыли возможность въезда в страну, сообщили 16 апреля в управлении ФСБ в Запорожской области.

Иван Шилов ИА Регнум

Сотрудники ведомства установили, что жительница Мелитополя пыталась собрать информацию о дислокации российской военной техники и военнослужащих и передать её на Украину. Женщина занималась этим по идеологическим мотивам.

Женщину задержали. Своими действиями она не успела нанести ущерб безопасности России, отметили в ведомстве.

«В связи с этим в отношении неё принято решение о выдворении и запрете ей въезда на территорию России на 20 лет», — сообщили в ФСБ.

Как сообщало ИА Регнум, в Кузбассе задержали мужчину, планировавшего поджечь на Транссибирской железной дороге десять релейных шкафов. Как сообщила 16 апреля ФСБ, он действовал по заданию Киева за вознаграждение. В рамках возбуждённого по статье о покушении на диверсию уголовного дела выяснилось, что мужчину, планировавшего поджоги, неоднократно привлекали к уголовной ответственности, в том числе за грабежи. Кроме того, стало известно, что 28-летний житель Кузбасса употребляет наркотики.

Жителя Кубани ФСБ задержала за сбор данных о российских военных и сотрудниках других силовых структур, которые он хотел передать украинским кураторам. Ведомство 12 апреля сообщило, что собранные им сведения пыталось получить главное управление разведки минобороны Украины.