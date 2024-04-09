Мариуполь, ДНР, 9 апреля, 2024, 09:48 — ИА Регнум. В Мариуполе по итогам фильтрационно-проверочных мероприятий восемь мигрантов выдворили из России, говорится 9 апреля в пресс-релизе УФСБ по Донецкой Народной Республике.

Отмечается, что к административной ответственности по статье несоблюдение иностранным поданным правил въезда на территорию РФ или режима проживания привлечены 20 мигрантов.

«Восемь из которых выдворены за пределы России», — сообщили в ведомстве.

Фильтрационно-проверочные мероприятия на территории ДНР продолжаются, добавили в ведомстве.

Как передавало ИА Регнум, президент России Владимир Путин в феврале указал на необходимость эффективного регулирования процессов трудовой миграции, а также на совершенствование образовательных и профессиональных стандартов.

Глава государства также назвал одними из наиболее важных приоритетов для страны повышение производительности труда, качественную модернизацию службы занятости и подготовку квалифицированных специалистов.

В Россию для того, чтобы жить и трудиться, должны приезжать только те, кто уважает её традиции, историю и язык, что должно стать решающим принципом в этом вопросе, также подчеркнул российский лидер.