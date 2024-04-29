Вашингтон, 29 апреля, 2024, 18:00 — ИА Регнум. Соединённые Штаты Америки готовы вести переговоры с Россией по поводу урегулирования украинского кризиса. Об этом на мировом экономическом форуме в Эр-Рияде заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. Трансляцию вело издание Associated Рress на YouTube-канале.

Johannes Neudecker/Global Look Press Госсекретарь США Энтони Блинкен

«Как только Россия продемонстрирует искреннее желание вести переговоры. Мы обязательно там будем», — подчеркнул Блинкен.

По его словам, Вашингтон надеется на то, что Россия согласится на проведение «искренних» переговоров по Украине в соответствии с международным правом.

Он также выразил надежду на то, что Украина тоже будет присутствовать на обсуждении.

Как сообщало ИА Регнум, в Москве ранее неоднократно отмечали, что Россия готова к мирному урегулированию ситуации на Украине при условии выполнения всех требований, поставленных перед началом специальной военной операции, и при условии признания новых территориальных реалий — возвращения четырёх регионов в состав России в 2022 году.

Президент России Владимир Путин заявил, что ключ к решению проблемы Украины на стороне Запада. Он указал, что, если Запад действительно хочет мира, достаточно прекратить поставки вооружений Киеву, и тогда Украина в скором времени захочет сесть за стол переговоров.

Президент США Джо Байден в начале марта отказался комментировать возможность контактов с российским лидером Путиным по поводу урегулирования украинского кризиса.

Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Вашингтону и его сателлитам для содействия урегулированию следует отказаться от так называемой «формулы мира» главы киевского режима Владимира Зеленского, не поддерживать Киев и удовлетворить требования Москвы. Дипломат отметила, что Россия не начинала конфликт на Украине, а стремится его завершить и предпринимает для этого вынужденные, но решительные действия, включая проведение специальной военной операции.

Глава МИД Сергей Лавров заявил 2 марта, что после встречи в Стамбуле в 2022 году Россия не получала серьёзных предложений о переговорах с Украиной, инициатив диалога с учётом интересов России нет. Он также подчеркнул, что у России в отличие от Запада нет недостатка доброй воли к мирному урегулированию украинского конфликта.

Бывший разведчик ВС США Скотт Риттер считает, что урегулирование конфликта на Украине будет возможно только на условиях России.