Анталья, Турция, 2 марта, 2024, 16:04 — ИА Регнум. У России в отличие от Запада нет недостатка доброй воли к мирному урегулированию украинского конфликта. Об этом глава МИД РФ Сергей Лавров заявил 2 марта на брифинге в турецкой Анталье.

РИА Новости / Рамиль Ситдиков

«У нас нет недостатка доброй воли. Мы видим недостаток доброй воли с той стороны», — сказал Лавров.

Он добавил, что Россия видит с той стороны недостаток понимания происходящего и желание по-прежнему добиваться её поражения на поле боя.

Так, недавно глава минобороны США Ллойд Остин заявил, что НАТО придётся вступить в конфликт с Россией в случае поражения Украины. А президент Франции Эммануэль Макрон допустил отправку натовских военных в зону боевых действий, напомнил Лавров.

По словам российского министра, эти тенденции перечёркивают все заверения о заинтересованности Запада в политическом урегулировании.

Как сообщало ИА Регнум, Лавров отметил также, что после встречи в Стамбуле в 2022 году Россия не получала серьёзных предложений о переговорах с Украиной. Инициатив диалога с учётом интересов России нет.