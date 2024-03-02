Анталья, Турция, 2 марта, 2024, 14:26 — ИА Регнум. После встречи в Стамбуле в 2022 году Россия не получала серьёзных предложений о переговорах с Украиной, инициатив диалога с учётом интересов России нет. Об этом 2 марта заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на дипломатическом форуме в турецкой Анталье.

РИА Новости / МИД РФ

Лавров, комментируя готовность Турции предоставить площадку для переговоров Москвы и Киева, отметил, что это вопрос не к России, поскольку она никогда не отказывалась от переговоров.

Также глава российского МИД напомнил, что инициатив диалога с учётом интересов России нет.

Как ранее сообщало ИА Регнум, 27 февраля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что США и их сателлитам для содействия урегулированию следует отказаться от так называемой «формулы мира» Зеленского, не поддерживать Киев и удовлетворить требования России. Она отметила, что Россия не начинала конфликт на Украине, а стремится его завершить и предпринимает для этого вынужденные, но решительные действия, включая проведение специальной военной операции.

Ранее Лавров отмечал, что «формулу мира» Киева реализовать невозможно и это понимают все. Он назвал её абсолютно неадекватной бумагой.

Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что никогда не отказывался от переговоров, но, по его словам, ключ к решению проблемы Украины на стороне Запада. Он указал, что, если Запад действительно хочет мира, достаточно прекратить поставки вооружений Киеву и тогда Украина в скором времени захочет сесть за стол переговоров.