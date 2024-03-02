Вашингтон, 2 марта, 2024, 08:20 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден отказался комментировать возможность контактов с российским лидером Владимиром Путиным по поводу урегулирования украинского кризиса. Об этом сообщает ТАСС.

Михаил Метцель/ТАСС Президент России Владимир Путин и президент США Джо Байден

«С Путиным? По Украине?» — переспросил Байден после вопроса о том, не считает ли он, что пришло время для переговоров по урегулированию кризиса и контактов с Путиным.

Как сообщало ИА Регнум, Путин 14 февраля заявил, что для России было бы лучше, если бы Байден остался главой страны на второй срок, так как действия этого политика более предсказуемы. При этом российский президент подчеркнул, что Москва будет работать с любым лидером, которого выберут граждане США.

После этого, 22 февраля, Байден хамски высказался в адрес Путина.

Российский лидер, комментируя это заявление, назвал такой выпад адекватной реакцией на слова о том, что Байден предпочтительнее для России, чем Дональд Трамп. Путин добавил, что такая реакция только подтвердила, что он не ошибся.

Кроме того, в Москве ранее неоднократно отмечали, что Россия готова к мирному урегулированию ситуации на Украине при условии выполнения всех требований, поставленных перед началом специальной военной операции, и при условии признания новых территориальных реалий — возвращения четырёх регионов в состав России в 2022 году.