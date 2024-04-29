Москва, 29 апреля, 2024, 17:35 — ИА Регнум. У актёра Никиты Кологривого образовался крупный долг перед Федеральной налоговой службой. Как выяснило ИА Регнум, задолженность артиста по налогам на 29 апреля составляет 1 391 977 рублей.

Petrov Sergey/Global Look Press Никита Кологривый

В случае неуплаты налога на банковский счёт Кологривого могут наложить арест. Кроме того, у актёра могут возникнуть проблемы с выездом за границу.

Как сообщало ИА Регнум, актёр Никита Кологривый, сыгравший Емелю в фильме «По щучьему велению», ночью 19 марта в Новосибирске, куда он приехал, чтобы навестить отца, в пьяном виде устроил беспорядки в ресторане. Он приставал к официантке, но получив отказ, укусил её, нападал на администратора и бармена. Пострадавшая девушка заявила, что в суд подавать не будет и ждёт извинений.

В суде 22 марта рассмотрели апелляцию на решение Центрального районного суда Новосибирска об административном аресте Кологривого на семь суток содержания в спецприёмнике по делу о мелком хулиганстве. Пересмотра срока наказания потребовал прокурор, отметив, что семи суток недостаточно ввиду общественного резонанса этой истории.

Актёр попросил прощения и пожаловался на не очень хорошее содержание в камере. По его словам, он уже наказан тем, что испытывает общественное порицание. Однако суд оставил срок без изменения.

27 марта актёр вышел на свободу из изолятора, где его содержали по решению суда с 21 марта. Кологривый не стал общаться с журналистами и отказался от каких-либо комментариев.