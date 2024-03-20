Новосибирск, 20 марта, 2024, 11:05 — ИА Регнум. Актёр Никита Кологривый устроил пьяный дебош в одном из ресторанов в Новосибирске. Артист искусал официантку и разгромил помещение, сообщил Telegram-канал «112».

Petrov Sergey/Global Look Press Актёр Никита Кологривый

Кологривый решил в компании друзей поужинать в одном из ресторанов. Через некоторое время актёр стал заигрывать с официанткой, лёг на колени к девушке и стал предлагать ей уединиться.

Получив отказ, Кологривый в ярости начал крушить зал ресторана и бросаться на сотрудников заведения. Некоторых он даже пытался забодать.

Владельцы написали заявление в правоохранительные органы. По факту инцидента следственные органы начали проверку.

Сам Кологривый пока не давал никаких комментариев. Агент актёра также не делал заявлений по поводу происшествия.

Как передавало ИА Регнум, музыкант Роман Билык, известный под псевдонимом Рома Зверь, устроил дебош в самарском баре, находясь в состоянии алкогольного опьянения.

Уточнялось, что музыкант кидался семечками в одного из гостей бара, вёл себя агрессивно и вызывающе. Также он стал бросать стулья и нецензурно ругаться, чем спровоцировал потасовку. Певца вывели из заведения несколько человек. Кроме того, приехала группа быстрого реагирования и навела порядок.