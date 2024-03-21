Новосибирск, 21 марта, 2024, 15:35 — ИА Регнум. Актёр Никита Никита Кологривый записал видео с извинениями перед зрителями за пьяный дебош, устроенный им в одном из баров в Новосибирске.

Кирилл Кухмарь/ТАСС Никита Кологривый

«Дорогие друзья, подписчики, зрители, детишки, жены, отцы, бабушки и дедушки, все, кто на меня смотрит, все, кто подписан. Простите меня, что я заставил многих нервничать, переживать, что я совершил такой поступок», — сказал он.

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По словам актёра, он не оправдывает свой поступок, отметив, что очень устал и эмоционально выгорел, и сейчас понесёт за свои действия административное наказание, с которым согласен и которое считает необходимым принять.

Кологривый также призвал зрителей не составлять по поводу него никаких иллюзий, а воспринимать его таким, какой он есть.

«Поэтому ещё раз попрошу прощения за своё поведение. Я считаю, что я исправлюсь и я считаю, что я вам докажу, что я достойный член общества», — добавил актёр.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 21 марта Центральный районный суд Новосибирска арестовал Кологривого на семь суток за ночной дебош в одном из баров города. На заседании суд рассмотрел протокол правоохранителей о нарушении актёром общественного порядка в заведении.

Ранее Кологривый пришёл в бар поужинать с друзьями, а когда выпил начала заигрывать с официанткой. Он положил голову девушке на колени и предложил уединиться, однако после её отказа устроил дебош, видео которого попало в Сеть.

Отец и мачеха Кологривого 20 марта заявили ИА Регнум, что не могут связаться с сыном после инцидента в баре. По их словам, актёр прилетел в Новосибирск, чтобы с ними повидаться.

Владельцы бара написали заявление в полицию, а актёра задержали и доставили в спецприёмник. Официантка Алиса, которую укусил Кологривый, 20 марта заявила, что ожидает от него извинений и не хочет подавать на актёра в суд.