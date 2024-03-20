Новосибирск, 20 марта, 2024, 17:55 — ИА Регнум. Официантка Алиса, которую укусил актёр Никита Кологривый, ждёт извинений и не хотела бы подавать на него в суд, сообщил 20 марта Telegram-канал «112».

Global Look Press

«Девушка говорит — исков подавать не будет, достаточно извинений, но Никита пока прощения не просил. Ему сейчас немного не до того», — сообщил канал.

Давая показания, официантка сообщила, что актёр не сразу начал вести себя агрессивно. Сначала он приятно общался, шутил и улыбался, положил к ней на колени голову. Однако когда Кологривый попытался поцеловать девушку, начал хватать её руками за шею и грудь, она дала актёру пощёчину.

После этого его поведение резко изменилось, Кологривый укусил девушку и устроил дебош. Он нецензурно ругался, начал бросаться на пытавшихся его утихомирить бармена и администратора.

Алиса рассказала, что у неё на ноге остались следы зубов актёра и большой синяк, увеличившийся на следующий день.

Как сообщало ИА Регнум, инцидент произошёл в одном из ресторанов Новосибирска, куда Кологривый ночью пришёл с друзьями ужинать. Выпив, он стал заигрывать с официанткой, положил к ней на колени голову и стал предлагать уединиться. Официантка отказала актёру, и он устроил дебош, видео которого попало в Сети.

Как выяснилось, актёр прилетел в Новосибирск, чтобы увидеться с отцом и мачехой. Когда произошёл скандал, они рассказали, что не могут связаться с сыном.

Владельцы ресторана написали заявление в полицию. Сегодня Кологривого задержали и доставили в спецприёмник, где он проведёт ночь, а завтра, 21 марта, у него состоится суд по статье 20.1 КоАП РФ о мелком хулиганстве.